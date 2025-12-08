OM : Un transfert historique se prépare ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines et un gros dossier semble dessiner à l’Olympique de Marseille. Elle concerne Leonardo Balerdi, défenseur central et capitaine de Roberto De Zerbi, qui susciterait de plus en plus de convoitises à l’étranger.

A nouveau critiqué cette saison, Leonardo Balerdi a vu une grosse concurrence débarquer lors du dernier mercato, avec notamment les arrivées de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Il reste le capitaine de l’OM avec Roberto De Zerbi qui semble lui faire confiance, mais la situation pourrait bien changer avec le mois de janvier qui approche.

Balerdi suivi par la Juventus et Al-Qadisiya Car le défenseur central pourrait bien faire parler de lui, avec un possible départ qui a des chances de se préciser. Plusieurs sources ont en effet annoncé ces derniers jours que Balerdi serait dans le viseur de la Juventus et surtout d’Al-Qadisiya, qui l’été dernier s’est notamment offert Mateo Retegui de l’Atalanta pour 68M€.