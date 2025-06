OM : Un transfert fuite à l'étranger, c'est bouclé

Au cours de la saison qui vient de se terminer, Roberto De Zerbi a rencontré des gros problèmes avec sa défense. Logique donc que ce secteur soit considéré comme le principal chantier de l’été et un premier renfort a déjà été bouclé, avec l’arrivée libre de CJ Egan-Rilay à l’Olympique de Marseille.

Avec la qualification en Ligue des Champions , les dirigeants marseillais devront obligatoirement renfoncer l’équipe. Et ça commence par la défense, secteur qui a causé des nombreux maux de tête à Roberto De Zerbi . Les pistes sont nombreuses, avec notamment l’arrivée d’un certain Aymeric Laporte , Champion d’Europe 2024 avec l’ Espagne .

Mais l’ OM semble également regarder en Ligue 1 , avec un joueur qui pourrait bientôt arriver du RC Lens . Plusieurs sources ont en effet annoncé ces dernières heures que Facundo Medina , serait tout proche de boucler son transfert à Marseille. En Italie, on parle plutôt d’ Evan Ndicka , qui viendrait de l’ AS Roma dans un échange avec Ismaël Koné .

« L'équipe de De Zerbi a déjà recruté un défenseur central gaucher, Medina »

Des nouvelles informations nous parviennent de l’autre côté des Alpes, avec Enrico Camelio qui jette un grand froid sur ce deal entre l’OM et l’AS Roma. « Nous n'avons pas connaissance de négociations entre la Roma et le club français pour Ndicka » a expliqué le journaliste de Radio Radio, qui annonce toutefois que les Marseillais auraient déjà bouclé le transfert de Medina. « L'équipe de De Zerbi a déjà recruté un défenseur central gaucher, Medina ».