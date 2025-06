Mercato : Le prochain départ est imminent à l'OM !

Comme chaque année, l’OM s’affaire sur le marché des transferts. La saison prochaine, le club phocéen veut montrer un beau visage en Ligue des Champions à l'image des formations françaises de l’édition précédente tout en maintenant un bon niveau en championnat. Mais l'OM dégraisse aussi et voilà qu'un prêt se profile pour les prochains jours.

Né dans le Val-de-Marne, Alexi Koum a fait ses classes à Brétigny avant d’être repéré par l’ AJ Auxerre à 15 ans. Il signe à l’ OM à l’été 2024 et y paraphe son premier contrat professionnel. Le latéral n’a pas encore convaincu Roberto de Zerbi mais il a déjà 19 sélections avec les différentes équipes de jeunes de l'équipe de France, notamment cette saison en U19. Une belle promesse donc pour l'avenir qu'il faut faire grandir...

Le futur latéral des Bleus ?

Alexi Koum est aujourd'hui sous contrat avec l'OM jusqu’en 2027 et a vu sa saison tronquée par une blessure aux ischio-jambiers. Malgré ça, c’est l’un des grands prospects français à son poste et qui sait, peut-être que l’année prochaine est celle de la révélation pour le Marseillais de 19 ans pour qui un prêt pourrait faire le plus grand bien.