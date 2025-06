Transfert : Retour au PSG, il dit non !

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a été prêté avec option d'achat à Benfica lors du dernier mercato estival. Epanoui à Lisbonne, sa ville natale, le milieu de terrain de 27 ans ne voudrait pas rentrer à Paris cet été. En effet, Renato Sanches souhaiterait poursuivre l'aventure avec son club formateur.

PSG : Sanches est prêté avec option d'achat à Benfica

Après un prêt non concluant à l'AS Rome, Renato Sanches a retrouvé le Portugal et Benfica lors du dernier mercato estival. En effet, le PSG et le club portugais ont conclu un prêt avec une option d'achat pour le milieu de terrain. Ayant disputé 18 rencontres, dont seulement trois en tant que titulaires avant la Coupe du Monde des clubs, Renato Sanches semble avoir retrouvé de sa superbe aux Etats-Unis. En effet, le milieu de terrain de 27 ans était au top de sa forme lors de la phase de groupes de la compétition, ayant participé aux trois matchs, dont deux en étant aligné d'entrée par Bruno Lage. Alors qu'il n'entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique, Renato Sanches aurait pris une décision forte quant à son avenir.