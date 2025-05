OM : Un transfert déjà annoncé ?

Depuis la signature de Roberto De Zerbi, l’effectif de l’Olympique de Marseille a beaucoup changé, avec des nombreuses recrues. Mais tout n’a pas été parfait et il y a eu quelques erreurs de casting, avec notamment un Luiz Felipe arrivé cet hiver et qui n’a pas eu un grand impact sur l’équipe.

Dans seulement quelques semaines, le mercato estival ouvrira ses portes. Une période extrêmement importante pour l’ OM , qui devrait sans aucun doute se montrer très actif, sur les arrivées comme sur les départs. Et il y a une recrue hivernale qui pourrait déjà faire ses valises...

D’après les informations de RMC Sport, l’aventure marseillaise de Luiz Felipe ne devrait pas se poursuivre et l’ OM cherche une solution pour le vendre. Il semble avoir été très importante dans l’effectif, mais ses problèmes physiques ne lui ont pas permis de beaucoup jouer, avec seulement quatre petites apparitions depuis son arrivée au mois de janvier.

Igli Tare le veut à Milan

Une solution pourrait bien se présenter, avec un possible retour du défenseur central en Serie A. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Igli Tare devrait devenir le nouveau directeur sportif de l’AC Milan et l’un de ses premiers objectifs serait Luiz Felipe. Pour rappel, les deux hommes se sont connus du côté de la Lazio et l’OM ne devrait pas du tout s’opposer à des retrouvailles.