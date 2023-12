OM : Un transfert affole l’étranger

Arnaud De Kanel

Très actif lors du dernier mercato estival, l'OM avait bouclé un coup de dernière minute avec Amir Murillo. Le latéral droit panaméen arrivé en provenance d'Anderlecht contre 2,5M€ est la bonne surprise de ce début de saison côté olympien et son transfert a permis à l'OM de devenir l'un des clubs les plus populaires du Panama.

Pablo Longoria a souvent flairé les bons coups même s'il a raté le dernier mercato estival. Il peut tout de même se satisfaire de l'arrivée d'Amir Murillo. Arrivé en toute discrétion en fin de mercato, le Panaméen joue beaucoup plus qu'il ne l'avait imaginé et il donne raison à Gennaro Gattuso en rendant de très bonnes copies. Il a notamment inscrit deux buts en championnat et ça fait grand bruit dans son pays, le Panama, comme il a pu lui même le constater.

«L’OM est devenu l’un des clubs les plus populaires au pays !»

« Beaucoup de gens au Panama ont vécu ce moment avec moi. Ils sont à fond. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux ou même aux informations dans mon pays, les gens sont très heureux pour moi. Pour être honnête, avant la Ligue 1 n’était pas trop suivie au Panama. Même si on connaît de réputation l’Olympique de Marseille… Mais l’OM est devenu, depuis ma signature, l’un des clubs les plus populaires au pays ! », a déclaré Amir Murillo dans un entretien accordé à RMC Sport . Il est assez surpris de l'engouement que suscite son transfert à l'OM.

«C’est émouvant»