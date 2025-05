OM : Un attaquant se lâche sur son transfert à Paris

Alexis Brunet

Amine Gouiri est l’un des grands artisans de la qualification de l’OM en Ligue des champions. L’Algérien a inscrit 10 buts en une demi-saison avec le club phocéen et les dirigeants marseillais ont donc eu le nez creux en le faisant venir lors du mercato hivernal. L’attaquant est d’ailleurs revenu sur son arrivée à Marseille lors de la cérémonie des Trophées UNFP, qui avait lieu à Paris.

Après une saison sans coupe d’Europe, l’OM va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Le club phocéen a sécurisé sa place en C1 samedi soir avec une victoire 3-1 contre Le Havre. Une vraie bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais, qui en avaient fait leur grand objectif de fin de saison.

Gouiri encore buteur

Face au Havre, l’OM a encore une fois pu compter sur ses attaquants. En effet, Mason Greenwood y est allé de son but, mais c’est surtout Amine Gouiri qui a brillé, en inscrivant un doublé. L’Algérien a déjà inscrit dix buts cette saison avec le club phocéen, alors qu’il n’est arrivé que cet hiver. Avant ça, il avait également trouvé la faille à trois reprises avec le Stade Rennais.

Gouiri évoque son arrivée à l’OM

Ce dimanche, à l’occasion des Trophées UNFP qui se déroulaient à Paris, Amine Gouiri est revenu sur la qualification en Ligue des champions. L’Algérien a également évoqué son adaptation à l’OM au micro de beIN SPORTS. « Dès le premier jour, je me suis bien intégré, je me suis bien senti. Et je suis content aujourd’hui d’avoir contribué à la qualification en Ligue des champions. On est deuxième, l’objectif que l’on s’est fixé. Désormais on va tout faire pour conserver cette place. »