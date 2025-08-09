OM - Transfert historique : Le coup de pression inattendu !

Très actif cet été, l’OM a notamment bouclé le plus gros transfert de son histoire en s’attachant les services d’Igor Paixao pour 35M€, bonus compris. Par conséquent, l’ailier brésilien sera attendu au tournant ce qui lui met une sacrée pression comme le souligne Boudewijn Zenden.
Comme à son habitude, l’OM a été très actif cet été, au point de battre son record de transfert. Le club phocéen a effectivement déboursé pas moins de 35M€, bonus compris, pour recruter Igor Paixao. L’ailier brésilien devient donc le joueur le plus cher de l’histoire du club devant Vitinha, qui avait lui coûté 32M€, là aussi en incluant les bonus. La pression sera donc très importante pour Paixao qui débarque de Feyenoord et devra rapidement justifié le prix de son transfert. Et l’ancien ailier de l’OM Boudewijn Zenden lui rappelle d’ailleurs la pression qui pèse sur ses épaules.
Zenden prévient Paixao !
« Igor Paixão est un ailier, avec pas mal de vitesse, qui dribble beaucoup pour déborder sur son côté. Il est assez efficace devant le but. Il va marquer des buts. Les supporters l’aimaient beaucoup. Il a gagné leur confiance avec ses buts, ses passes décisives. Lors de sa dernière saison à Rotterdam, il a terminé parmi les meilleurs joueurs et les meilleurs buteurs de la ligue néerlandaise », lâche-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.
«Quand un club paye cher une recrue, les gens en attendent encore plus»
« L’OM est un club particulier. Malheureusement, quand un club paye cher une recrue, les gens en attendent encore plus. Paixão ne va pas y échapper. La Ligue 1 n’est pas un championnat facile, elle est très physique, très technique. Les supporters de l’OM attendent beaucoup de leurs joueurs, peut-être encore plus quand ils sont achetés aussi cher. J’ai toujours dit que le mieux à faire était d’apprendre le français. Au niveau du terrain, il doit marquer vite, être performant, décisif. Plus le temps passera sans qu’il y parvienne, plus ce sera dur », ajoute Boudewijn Zenden.