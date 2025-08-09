OM - Transfert historique : Le coup de pression inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet été, l’OM a notamment bouclé le plus gros transfert de son histoire en s’attachant les services d’Igor Paixao pour 35M€, bonus compris. Par conséquent, l’ailier brésilien sera attendu au tournant ce qui lui met une sacrée pression comme le souligne Boudewijn Zenden.

Comme à son habitude, l’OM a été très actif cet été, au point de battre son record de transfert. Le club phocéen a effectivement déboursé pas moins de 35M€, bonus compris, pour recruter Igor Paixao. L’ailier brésilien devient donc le joueur le plus cher de l’histoire du club devant Vitinha, qui avait lui coûté 32M€, là aussi en incluant les bonus. La pression sera donc très importante pour Paixao qui débarque de Feyenoord et devra rapidement justifié le prix de son transfert. Et l’ancien ailier de l’OM Boudewijn Zenden lui rappelle d’ailleurs la pression qui pèse sur ses épaules.

Zenden prévient Paixao ! « Igor Paixão est un ailier, avec pas mal de vitesse, qui dribble beaucoup pour déborder sur son côté. Il est assez efficace devant le but. Il va marquer des buts. Les supporters l’aimaient beaucoup. Il a gagné leur confiance avec ses buts, ses passes décisives. Lors de sa dernière saison à Rotterdam, il a terminé parmi les meilleurs joueurs et les meilleurs buteurs de la ligue néerlandaise », lâche-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.