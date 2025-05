OM - Transfert de Rabiot : Une grosse surprise est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier juste après la fermeture du mercato, Adrien Rabiot s'est imposé comme l'un des meilleur joueur de l'OM. Un retour en force pour l'ancien milieu de terrain du PSG qui pourrait ouvrir la porte à un futur transfert. Pierre Ménès n'écart effectivement pas l'idée d'une grosse surprise cet été.

Alors que sa signature à l'OM avait clairement fait parler, Adrien Rabiot est parvenu à faire taire les critiques et vient de réaliser une très belle saison. Au point de relancer les débats sur son avenir. Et bien que l'ancien joueur du PSG semble très épanoui à Marseille, Pierre Ménès rappelle qu'une grosse surprise n'est jamais à exclure avec Adrien Rabiot.

«Pour son avenir, c’est son choix»

« Ce qui est sûr ce qu’Adrien s’est vraiment très très bien relancé en faisant le choix de Marseille qui n’était pas non plus un choix qui coulait de source pour lui. Il domine de la tête et des épaules cette équipe. Pour son avenir, c’est son choix », analyse-t-il sur sa chaîne YouTube avant d'en rajouter une couche.

«Avec Rabiot et sa mère, on a appris à ce qu’il y ait de grosses surprises»

« On verra si son attachement à l’OM est réel ou s’il est feint. Avec Rabiot et sa mère, on a appris à ce qu’il y ait de grosses surprises et on ne sait pas si un très gros clubs européens se présentent à lui avec une grosse proposition, là on pourra juger de son vair attachement à l’OM », ajoute Pierre Ménès.