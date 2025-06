OM : Transfert bouclé, il s’annonce dans une nouvelle équipe !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tout juste arrivé à l’Inter Milan en provenance de l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€, Luis Henrique se verrait bien disputer la Coupe du monde avec le Brésil l’été prochain. En ce sens, l’ailier âgé de 23 ans estime qu’il aura plus de visibilité chez les Nerazzurri afin de convaincre Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur de la Seleção.

Actuellement aux États-Unis , où il dispute la Coupe du monde des clubs sous les couleurs de l’ Inter Milan , Luis Henrique aimerait bien y retourner l’été prochain, mais cette fois-ci avec le Brésil . La Coupe du monde 2026 y aura lieu, ainsi qu’au Canada et au Mexique , et celui qui vient de quitter l’ OM espère que Carlo Ancelotti l’emmènera avec lui.

« Faire plus que la saison dernière, qui a été ma meilleure »

Dans cette optique, il faudra que l'ailier âgé de 23 ans soit performant avec l’Inter Milan. En ce sens, il espère faire mieux que la saison dernière à l’OM, où il a inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues : « Mes objectifs ? Aider l'Inter à gagner et, en ce qui me concerne, faire plus que la saison dernière, qui a été ma meilleure. »