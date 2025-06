Transferts : L’OM lui a donné une bonne leçon !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq ans après avoir été recruté, en 2020, Luis Henrique a été le premier transfert réalisé par l’OM cet été, lui qui a été vendu à l’Inter Milan contre 25M€. S’il s’est imposé la saison dernière, son début d’aventure n’a pas été simple à Marseille. Le Brésilien considère ces épreuves comme « une leçon de vie », et a également salué la confiance que lui a apportée Roberto De Zerbi.

S’il s’est imposé comme un titulaire quasi indiscutable cette saison, les débuts de Luis Henrique à l’ OM n’ont pas été évident pour autant. « Tout ne s’est pas passé comme prévu à l’OM ? Je crois que je n'avais même pas joué 20 matches professionnels avec Botafogo quand j'ai été vendu. Tout était nouveau, le type de football, la langue. Je suis retourné au Brésil pendant un an, puis je me suis établi : surmonter les difficultés a été une leçon de vie », a confié le Brésilien, dans un entretien accordé au Corriere della Sera.

« De Zerbi m'a apporté un soutien total qui m'a fait beaucoup grandir »

Revenu en janvier 2024 après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique a vu Roberto De Zerbi débarquer à l’OM l’été dernier, et cela a forcément eu un impact sur sa progression. « Est-ce De Zerbi qui m’a changé ou moi-même ? Un peu des deux. Je suis revenu du Brésil, de mon prêt à Botafogo, avec plus d'expérience et de confiance. Il m'a apporté un soutien total qui m'a fait beaucoup grandir », a-t-il ajouté.