Il quitte l’OM, transfert à Paris ?

L’Olympique de Marseille ne s’est pas une seule fois appuyé sur les services de Chancel Mbemba cette saison. Et pourtant, son contrat courrait jusqu’au 30 juin. Puni pour avoir refusé de partir l’été dernier, entre autres, Mbemba a confirmé son départ. Direction le Paris FC pour l’international congolais de (30 ans) ? C’est une possibilité.

«L’aventure va continuer»

« J’ai respecté le club et mon contrat. Dieu m’a permis la santé. Mon corps ne m’a pas trahi. Je suis à 100 %. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L’aventure va continuer ». Où pourrait-elle se poursuivre ? Après le FC Porto et l’OM, ladite aventure évoquée par le défenseur congolais serait susceptible de se dérouler du côté de la capitale, non pas au PSG mais au Paris FC.