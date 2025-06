OM - Officiel : «Merci», il annonce son transfert sur Instagram !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une belle saison à l’OM, Luis Henrique s’est rapidement imposé sous les ordres de Roberto De Zerbi au point d’être l’une des révélations de la saison à Marseille. Des prestations qui ont tapé dans l’œil de l’Inter Milan qui n’a pas hésité à lâcher 25M€ pour le recruter. Et l’ailier brésilien a d’ailleurs fait ses adieux à l’OM.

Lorsque Luis Henrique revient d'un prêt plus que mitigé à Botafogo, il était impossible d'imaginer qu'il serait vendu environ 25M€ à l'Inter Milan quelques mois plus tard. Et c'est pourtant ce qui s'est produit. L'ailier brésilien a d'ailleurs fait ses adieux à l'OM par le biais d'un beau message sur Instagram.

Luis Henrique a fait ses adieux « Le temps est venu pour moi de dire au revoir au club qui m’a accueilli à bras ouverts et à une base de supporters qui m’a fait me sentir chez moi dès le premier jour. Je n’ai que de la gratitude pour chaque moment passé, chaque match, chaque victoire et chaque seconde sous ce maillot », assure l’ailier brésilien sur ses réseaux sociaux.