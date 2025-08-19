OM - Transfert : Après la bagarre avec Rabiot, il a choisi sa prochaine destination !

Axel Cornic

La première journée de Ligue 1 n’a pas souri à l’Olympique de Marseille, qui s’est incliné à domicile contre le Stade Rennais (0-1). Et cette défaite pourrait bien avoir fait des gros dégâts en interne, avec une vive altercation qui aurait éclaté dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Il n’a pas fallu attendre très longtemps avant de voir la première polémique éclater à Marseille. La défaite contre le Stade Rennais a déclenché une crise au sein du vestiaire de l’OM, avec une grosse altercation qui aurait eu lieu quelques minutes après le coup de sifflet final entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Et pour ce dernier, ça pourrait bien être synonyme de départ.

Rowe prêt à claquer la porte Au fil des heures, les indiscrétions se sont multipliées au sujet de ce clash au sein du vestiaire marseillais. La Provence nous apprend que Rowe, vraisemblablement agacé par les critiques de Rabiot à la suite de la défaite contre le Stade Rennais, l’aurait giflé. Les deux auraient terminé front contre front et il aura fallu l’intervention de Roberto De Zerbi ainsi que de Medhi Benatia, pour calmer la situation. A noter qu’à la suite de cet accident, les deux joueurs ont été suspendus par l’OM.