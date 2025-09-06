OM - Transfert à 25M€ : L’accord est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme l’une des grandes priorités de l’OM tout au long du mercato estival au poste de défenseur central, Joel Ordóñez a finalement été retenu par les dirigeants de Bruges. Romain Molina confirme pourtant qu’un accord à hauteur de 25M€ avait été trouvé entre l’OM et le club belge pour l’arrivée de l’international équatorien…

Le secteur défensif de l’OM a été considérablement chamboulé cet été avec notamment les signatures de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd dans les toutes dernières heures du mercato, mais Medhi Benatia avait initialement un autre nom en tête au poste de défenseur central. En effet, le directeur sportif de l’OM a longtemps fait le forcing auprès de Bruges pour l’arrivée de Joel Ordóñez (21 ans), mais le club belge en a fait voir de toutes les couleurs dans ce dossier si l’on en croit les révélations de Romain Molina.

« Il y a eu un accord à 25M€, mais… » « Ordoñez, c’est un cas exceptionnel. Bruges espérait un transfert en Premier League, mais il y avait Marseille. Il y a eu un premier accord autour de 25M€, mais au fur et à mesure Bruges a fait monter les enchères. Ils ont fait attendre l’OM et les ont manipulés, car ils espéraient une offre de 40 à 50M€ », confie Molina. Finalement, face à cette attitude, l’OM a donc décidé de se retirer du dossier et a foncé sur d’autres pistes.