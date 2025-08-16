OM - Transfert à 20M€ : L'appel de l'étranger qui change tout ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré le retour de la Ligue 1, l'OM n'en a pas encore fini avec son mercato estival. Le club de la cité phocéenne a encore la piste d'Edon Zhegrova en tête notamment. Le joueur de 26 ans est sous contrat jusqu'en 2026 au LOSC et il pourrait bien quitter le Nord de la France. Mais l'OM n'est pas seul sur le coup puisque la Juventus s'intéresserait de près au Kosovar.

Auteur d'un gros mercato, l'OM a beaucoup travaillé cet été en vue des défis à relever lors de cette nouvelle saison. D'ici la fin du mois, de nouvelles recrues pourraient débarquer, à l'image d'Edon Zhegrova dont le prix est estimé à 20M€. L'OM pourrait être plombé dans ce dossier alors que les discussions en cours ont évolué.

L'OM proche de recruter Zhegrova ? Pour son mercato, l'OM a prévu de recruter Edon Zhegrova. L'ailier droit de Lille a plutôt été en vue ces dernières années et il pourrait bien rejoindre le club de la cité phocéenne. D'après les informations de Gianluigi Longari, journaliste pour Sportitalia, le dossier est en bonne voie pour Marseille puisque les seules négociations en cours sont celles entre Lille et l'OM.