OM : Surréaliste, il lance une grève de la faim pour son transfert

Les supporters débordent d'imagination lorsqu'il s'agit de se faire entendre. En grande difficulté ces dernières semaines, Leonardo Balerdi n'a pas amélioré son cas dimanche dernier, en écopant d'un carton rouge face à Strasbourg (2-2), dès la 29ème minute de jeu. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ce fan phocéen qui s'est rendu devant La Commanderie pour débuter... une grève de la faim, jusqu'à ce que l'Argentin quitte l'OM.

« Il fallait l'inventer »

Le journaliste L'Équipe , Mathieu Grégoire, a relayé sur son compte Twitter cette revendication de la part d'un supporter de l'Olympique de Marseille : « La grève de la faim et le sit-in devant la Commanderie pour réclamer le départ d’un joueur de l’OM, alors ça, fallait l’inventer. »

La grève de la faim et le sit-in devant la Commanderie pour réclamer le départ d’un joueur de l’#OM, alors ça, fallait l’inventer pic.twitter.com/MjJBgSve4H — Mathieu Grégoire (@Serguei) March 13, 2023

« Je fais la grève de la faim »