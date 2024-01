OM : Riolo annonce un problème avec la prochaine recrue

Jean de Teyssière

A nouveau très actif sur le mercato, l'OM serait intéressé par le profil du milieu offensif américain, évoluant au Borussia Dortmund : Giovanni Reyna. En manque de temps de jeu cette saison, le jeune joueur de 21 ans pourrait changer d'air cet hiver puisque d'autres clubs européens seraient aussi sur le dossier. Mais pour Daniel Riolo, ce choix est loin d'être idoine.

La surprise de l'hiver à l'OM s'appelle Giovanni Reyna ? Ces derniers jours, des rumeurs ont parcouru les couloirs de La Commanderie quant à une arrivée du milieu de terrain américain. L'idée d'un prêt avec option d'achat a germé dans l'esprit des dirigeants marseillais...

« A chaque fois que l’OM est sur un mec, qu’ils veulent un gars, t’as l’impression on fait un pari»

Au micro de RMC , dans l'émission l'After Foot , l'éditorialiste Daniel Riolo ne valide pas la cible de l'OM : « A chaque fois que l’OM est sur un mec, qu’ils veulent un gars, t’as l’impression on fait un pari. On jette la pièce. »

«T’as pas un gars où on dit : ah yes»