OM - Rabiot : Son histoire d’amour à l’étranger !

Alors que l’OM a officialisé le fait qu’Adrien Rabiot était désormais sur la liste des transferts, il faut désormais savoir où rebondira l’ancien joueur du PSG. Tous les regards se tournent évidemment vers l’Italie où il conserve une très belle, notamment auprès de Massimiliano Allegri avec lequel Adrien Rabiot entretient une relation très spéciale.

Mardi soir, l’OM a lâché une bombe par le biais d’un communiqué : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ». Suite à leur altercation vendredi soir, les deux joueurs sont donc placés sur la liste des transferts. Et alors que Jonathan Rowe est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, Adrien Rabiot va devoir s’activer pour trouver une porte de sortie. L’ancien joueur du PSG garde une très belle cote en Italie comme le rappelle le spécialiste du football transalpin de RMC Daniele Manusia, qui insiste notamment sur sa relation avec Massimiliano Allegri.

«Rabiot est amoureux d’Allegri» « Rabiot est amoureux d'Allegri, et vice-versa. Leur histoire d'amour s'est terminée il y a deux saisons, mais en juin, Rabiot disait à La Gazzetta dello Sport qu'Allegri l'appelait souvent et que quand il l'appelait, il répondait toujours au téléphone. Ils peuvent parler de tout et pas seulement de foot, donc ils ont vraiment un rapport père-fils. Et en plus l'AC Milan, c'est un nouveau projet », assure-t-il au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.