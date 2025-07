OM - Rabiot : Nouvelle menace avec le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une première saison très convaincante avec l'OM, Adrien Rabiot voit débarquer un nouveau concurrent dans l'entrejeu cet été avec la signature de l'ancien Lillois Angel Gomes. Et ce dernier, présenté en conférence de presse vendredi, a clairement annoncé la couleur à ses nouveaux concurrents tels que Rabiot.

Adrien Rabiot (30 ans) et les autres milieux de terrain de l'OM voient débarquer une nouvelle menace pour leur temps de jeu ! Angel Gomes (24 ans), le milieu offensif anglais qui est arrivé au terme de son contrat avec le LOSC en juin, vient de s'engager pour trois saisons avec le club phocéen. Et il compte bien obtenir un maximum de temps de jeu avec l'OM le plus rapidement possible comme il l'a indiqué vendredi en conférence de presse.

« Il y a beaucoup de concurrents, de gros joueurs internationaux... » « Comme dans n’importe quelle équipe, il y a toujours de la concurrence. La seule chose que tu peux faire, c’est travailler dur pour mériter ta place. Je sais qu’ici, il y a beaucoup de concurrents, de gros joueurs internationaux, des joueurs qui connaissent bien ce championnat », a confié Angel Gomes. Un message qui cible notamment Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l'OM, qui se retrouve donc avec un nouveau concurrent dans l'entrejeu.