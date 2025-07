OM - Rabiot : L’annonce de la presse italienne pour un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir refusé une offre de Nottingham Forest, Timothy Weah pourrait revenir en Ligue 1 et est intéressé à l’idée de rejoindre l’OM. L’international américain n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor et peut quitter la Juventus contre 15M€. Un dossier dans lequel le club marseillais pourrait notamment profiter de sa relation avec Adrien Rabiot.

Après avoir enregistré les arrivées d’Angel Gomes (24 ans), CJ Egan-Riley (22 ans) et Facundo Medina (26 ans), l’OM est loin d’en avoir terminé avec son mercato estival. Sans compter les départs, les dirigeants marseillais espèrent boucler six autres transferts, selon La Provence, en recrutant un défenseur central gaucher, un milieu de terrain, un ailier gauche, un avant-centre et deux joueurs dans le couloir droit, un latéral et un ailier.

Les négociations avancent bien pour Weah En ce qui concerne le couloir droit, il pourrait bientôt être renforcé par Timothy Weah. Deux ans après son arrivée en provenance du LOSC, le joueur formé au PSG n’entre plus dans les plans de la Juventus et de son entraîneur Igor Tudor. La Vieille Dame, où il est sous contrat jusqu'en juin 2028, est disposée à s’en séparer contre 15M€. L’international américain (44 sélections) a déjà refusé une offre de Nottingham Forest cet été, mais comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano et Foot Mercato, est emballé à l’idée de rejoindre l’OM, où a joué son père, George Weah, lors de la saison 2000-2001.