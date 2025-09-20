OM - PSG : Coup de théâtre provoqué par le mercato ?

Ce dimanche soir, l'OM reçoit le PSG au Vélodrome. Alors que Luis Enrique est privé d'Ousmane Dembélé, Joao Neves et de Désiré Doué, le club phocéen peut espérer donner du fil à retordre à son plus grand rival. D'après Florent Gautreau, journaliste chez RMC Sport, c'est surtout le recrutement qui va permettre à l'OM de ne pas « prendre le bouillon » face au PSG.

«Ces joueurs là, ça peut te permettre de ne pas prendre le bouillon »

« Ce n'est pas le début de saison de l'OM qui compte, mais les blessés au PSG. Tu ne vas pas au Vélodrome sans Dembélé, Doué, Neves. Je ne parle pas de Beraldo. C'est quand même différent. Mais pour moi, le PSG n'est pas en danger. L'écart est toujours important, et le match du PSG en Ligue des Champions le montre encore. En revanche, je trouve que pour l'OM, ce qui est très clair, c'est que c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir à affronter Dembélé, Doué et Neves, qui sont des joueurs majeurs de ce PSG-là. Donc, de fait si on parle d'écart, oui l'écart se réduit un petit peu quand tu joues un match important pour les supporters et la Ligue 1 sans Neves, qui est presque le meilleur milieu de terrain des trois, et sans Dembélé et Doué. (...) Le fait d'avoir récupéré Aubameyang, des joueurs comme Emerson Palmieri, Pavard, Højbjerg toujours, même si tu as perdu Rabiot, ça doit te permettre d'avoir au moins le caractère nécessaire pour ne pas rater cette entame de match. (...) Le fait d'avoir Pavard et autres, ce sera utile. Ces joueurs là, ça peut te permettre de réussir l'entame et de ne pas prendre le bouillon », a jugé Florent Gautreau.