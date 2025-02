OM : Plusieurs millions d’euros perdus à cause de Longoria !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l’arrivée de Medhi Benatia à l’OM, d’abord en tant que conseiller sportif, Pablo Longoria a pris un peu de recul avec le mercato du club phocéen. Et voilà que cela ne serait pas une si mauvais nouvelle pour les finances olympiennes. En effet, l’Espagnol n’a pas tout le temps visé très juste, faisant ainsi perdre plusieurs millions d’euros à l’OM.

Cet hiver encore, l’OM a réalisé une gros recrutement avec notamment les arrivées d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Des recrutements qu’il faut notamment mettre à l’actif de Medhi Benatia, directeur du football à Marseille. Avant c’était Pablo Longoria qui s’occupait du mercato de l’OM, mais avec la présence du Marocain, le président olympien a pris un peu de recul.

Un retour explosif ! 🎉 Après trois ans d'interdiction, cet ultra de l'OM retrouve son trône au Vélodrome. Que va-t-il se passer ? https://t.co/RDsCrHyWjE — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

Des recrutements ratés par Longoria

Et pour Michel Moulin, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle que Pablo Longoria ne soit plus forcément en charge du recrutement de l’OM. Notamment pour une question d’argent perdu. Ainsi, pour Sud Radio, l’ancien président du PSG a expliqué : « Benatia et De Zerbi c’est fabuleux, si on arrive à Longoria, je suis moins d’accord. Il a fait venir des joueurs, des Vitinha à 32M€, des gens comme ça ».

« Des erreurs qui ont coûté beaucoup d’argent au club »

« Là, on voit bien que c’est la patte Benatia qui fait la différence. Longoria a fait beaucoup beaucoup d’erreurs, qui ont coûté beaucoup d’argent au club. Alors qu’il n’y a pas que lui. Quand il y a eu Eyraud avant, il y a eu Strootman… Là, Benatia, il a joué au football, il connait le football, Longoria n’a jamais joué au football », a poursuivi Michel Moulin.