OM : Payet jubile après son transfert historique

Poussé vers la sortie par l’OM l’été dernier, Dimitri Payet a décidé de prendre la direction du Brésil, où il s'est engagé avec Vasco de Gama. Ce qui a fait de lui le premier joueur français à disputer le championnat brésilien. Ce qui ne lui a pas du tout fait peur, bien au contraire.

« Je me suis vu arrêter . » Six mois après avoir rejoint Vasco de Gama, Dimitri Payet est revenu sur son départ de l’OM, dans un entretien accordé à L'Équipe . Le Réunionnais âgé de 36 ans a avoué qu’il avait pensé à arrêter sa carrière après avoir été poussé vers la sortie par la direction marseillaise. Avant que l’opportunité de jouer au Brésil ne se présente à lui.

Payet premier Français à disputer le championnat brésilien

« J'ai toujours choisi mes clubs en fonction de leurs stades. Il faut qu'ils soient pleins et qu'il y ait de l'ambiance. C'est primordial. Il me fallait cette passion. Si je n'avais pas eu ça, je me serais éteint à petit feu. J'aime quand les supporters sont exigeants. Cette relation que j'avais avec les supporters marseillais, je la retrouve à Vasco », a expliqué Dimitri Payet. En rejoignant Vasco de Gama, il est devenu le premier Français à disputer le championnat brésilien, ce qui a été une motivation supplémentaire pour l’ancien meneur de jeu de l’OM.

« J'ai grandi avec cette devise : "À jamais les premiers !"