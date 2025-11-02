OM - OL : Une date annoncée pour ce transfert très attendu !

Alexis Brunet

Après l’Espagne, Endrick pourrait bien débarquer en France très prochainement. En effet, le buteur brésilien est sérieusement pisté par l’OM, mais surtout l’OL qui cherche un remplaçant à Malick Fofana. Le mercato hivernal n’est pas encore ouvert mais selon certains échos, le Madrilène devrait prendre une décision pour son avenir la semaine prochaine.

Considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents du monde, Endrick est clairement en train de perdre du temps. Après une première année encourageante avec le Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Brésilien ne joue pas du tout depuis le début de la saison avec Xabi Alonso. La faute à une blessure, mais également aux choix du technicien madrilène qui lui préfère d’autres profils.

Endrick plaît à l’OM et l’OL Une situation qui ne plait pas du tout à Endrick, qui serait donc déterminé à quitter le Real Madrid cet hiver sous la forme d’un prêt. D’après plusieurs sources, le Brésilien pourrait débarquer en France, car l’OM, mais surtout l’OL auraient des vues sur lui. Lyon le verrait comme le parfait remplaçant à Malick Fofana, qui s’est blessé gravement et qui sera indisponible pendant trois mois.