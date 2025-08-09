OM - Officiel : Un transfert en 2026 est déjà annoncé à l’étranger !

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM est très actif et vient notamment de boucler le prêt de Timothy Weah. La Juventus a publié les détails de ce dossier, révélant qu’il s’agit d’un prêt assorti d’une obligation d’achat. Autrement dit, dés 2026, Weah sera transféré définitivement à Marseille. Le montant total de l’opération avoisine les 19,5M€.
Très actif depuis l’ouverture du mercato, l’OM vient d’officialiser une nouvelle signature avec l’arrivée de Timothy Weah en provenance de la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et comme lors de chacune de ses transactions sur le mercato, le club italien, côté en bourse, a dévoilé les détails du prêt de l’international américain qui sera définitivement transféré à l’OM l’été prochain pour un montant total de 19,5M€.
La Juve donne tous les chiffres pour Weah
Par le biais d’un communiqué, la Juventus confirme donc « un prêt temporaire jusqu’au 30 juin 2026 pour un montant de 1 million d’euros », précisant également que « l’accord prévoit l'obligation pour Marseille d'acquérir définitivement les droits d'enregistrement du joueur sous réserve de la satisfaction de certaines conditions au cours de la saison 2025/2026. Le montant convenu pour le transfert définitif s'élève à 14,4 millions d'euros, payables sur quatre exercices ; ce montant peut être augmenté, sur la durée du contrat de travail du joueur, d'un montant n'excédant pas 4,1 millions d'euros, sous réserve de la réalisation de certains objectifs sportifs ».
Un transfert à 19,5M€ pour l’OM
Par conséquent, la Juventus estime que le départ de Timothy Weah est définitif : « Compte tenu de la forte probabilité que les conditions susmentionnées se réalisent, cette transaction, à des fins comptables, est qualifiée de cession définitive pour l'exercice en cours, générant un impact économique positif pour l'exercice en cours d'environ 6,0 millions d'euros, net de frais accessoires. Il convient également de noter que l'évaluation finale concernant la comptabilisation de l'opération sera effectuée aux fins de l'élaboration de la documentation comptable de la période ». Au total, la Juventus pourrait donc récupérer jusqu’à 19,5M€ pour un joueur recruté environ 11M€ en provenance du LOSC en 2023.