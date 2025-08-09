OM - Officiel : Un transfert en 2026 est déjà annoncé à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM est très actif et vient notamment de boucler le prêt de Timothy Weah. La Juventus a publié les détails de ce dossier, révélant qu’il s’agit d’un prêt assorti d’une obligation d’achat. Autrement dit, dés 2026, Weah sera transféré définitivement à Marseille. Le montant total de l’opération avoisine les 19,5M€.

Très actif depuis l’ouverture du mercato, l’OM vient d’officialiser une nouvelle signature avec l’arrivée de Timothy Weah en provenance de la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et comme lors de chacune de ses transactions sur le mercato, le club italien, côté en bourse, a dévoilé les détails du prêt de l’international américain qui sera définitivement transféré à l’OM l’été prochain pour un montant total de 19,5M€.

La Juve donne tous les chiffres pour Weah Par le biais d’un communiqué, la Juventus confirme donc « un prêt temporaire jusqu’au 30 juin 2026 pour un montant de 1 million d’euros », précisant également que « l’accord prévoit l'obligation pour Marseille d'acquérir définitivement les droits d'enregistrement du joueur sous réserve de la satisfaction de certaines conditions au cours de la saison 2025/2026. Le montant convenu pour le transfert définitif s'élève à 14,4 millions d'euros, payables sur quatre exercices ; ce montant peut être augmenté, sur la durée du contrat de travail du joueur, d'un montant n'excédant pas 4,1 millions d'euros, sous réserve de la réalisation de certains objectifs sportifs ».