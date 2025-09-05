OM - Mercato : Rabiot peut dire merci à De Zerbi

Alexandre Higounet

Confronté à la nécessité d’un départ de l’OM en urgence, alors qu’il n’était pas programmé, suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite à Rennes, Adrien Rabiot s’est retrouvé, comme le club phocéen, dans une situation délicate. Au final, le milieu international réalise plutôt une belle opération en rejoignant le Milan AC. Notamment sur le plan financier.

Adrien Rabiot, c’est un fait avéré, n’envisageait absolument de quitter l’Olympique de Marseille cet été, à un an de la fin de son bail. Le milieu de terrain international se sentait bien au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi, avec qui il entretenait une relation de confiance, d’autant que la perspective de retrouver la Ligue des champions constituait une réelle motivation.

Le Milan AC, une issue satisfaisante compte tenu de l’urgence Seulement les événements liés à la bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire au sortir de la vilaine défaite inaugurale contre Rennes, ont tout bouleversé, incitant la direction et le coach Roberto De Zerbi a entériné un transfert avant la fin août. Que cette bagarre ait été la cause unique du départ de Rabiot, ou qu’elle en ait constitué un accélérateur sachant que l’OM ne voulait pas laisser le joueur partir libre l’été prochain, d’autant qu’il n’apparaissait pas pressé de prolonger, cela ne change rien sur le fond : il a fallu trouver une solution en urgence pour le transfert du milieu tricolore, et la solution est venue dans les dernières heures du Milan AC, qui a versé 10 millions d’euros pour le deal.