OM - Mercato : Rabiot peut dire merci à De Zerbi

Confronté à la nécessité d’un départ de l’OM en urgence, alors qu’il n’était pas programmé, suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite à Rennes, Adrien Rabiot s’est retrouvé, comme le club phocéen, dans une situation délicate. Au final, le milieu international réalise plutôt une belle opération en rejoignant le Milan AC. Notamment sur le plan financier.
Adrien Rabiot, c’est un fait avéré, n’envisageait absolument de quitter l’Olympique de Marseille cet été, à un an de la fin de son bail. Le milieu de terrain international se sentait bien au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi, avec qui il entretenait une relation de confiance, d’autant que la perspective de retrouver la Ligue des champions constituait une réelle motivation.
Le Milan AC, une issue satisfaisante compte tenu de l’urgence
Seulement les événements liés à la bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire au sortir de la vilaine défaite inaugurale contre Rennes, ont tout bouleversé, incitant la direction et le coach Roberto De Zerbi a entériné un transfert avant la fin août. Que cette bagarre ait été la cause unique du départ de Rabiot, ou qu’elle en ait constitué un accélérateur sachant que l’OM ne voulait pas laisser le joueur partir libre l’été prochain, d’autant qu’il n’apparaissait pas pressé de prolonger, cela ne change rien sur le fond : il a fallu trouver une solution en urgence pour le transfert du milieu tricolore, et la solution est venue dans les dernières heures du Milan AC, qui a versé 10 millions d’euros pour le deal.
Perte sportive et gains financiers pour les deux parties ?
Si l’OM souhaitait encaisser un transfert sur le deal tout en économisant un gros salaire, il s’en sort convenablement, quand bien même la perte sportive existe. Quant à Adrien Rabiot, il ne s’en sort pas trop mal. Certes, il signe dans un club qui ne jouera pas la C1, et assurément, cela constitue un manque. Mais il rejoint une équipe coachée par Massimiliano Allegri, qu’il a bien connu à la Juve et avec qui la relation est fluide. D’autre part, financièrement, Rabiot réalise une belle opération. En effet, selon les informations du Parisien, Rabiot touchera autour de 5,5 millions par an au Milan AC, soit l’équivalent du salaire de Rafael Leao, là où il gagnait nettement moins à Marseille.