Mercato - OM : Départ, supporters... Les vérités de Rongier sur les incidents à La Commanderie !

Publié le 16 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

Malgré les incidents survenus à La Commanderie en début d'année, Valentin Rongier assure que cela n'a pas affecté son engagement avec l'OM.

Toujours en course pour l'Europe, l’OM est parvenu à sortir d'une crise profonde survenue en début d'année. L’exercice 2020-2021 s’est en effet montré particulièrement agité, notamment en janvier, lorsque les supporters ont envahi La Commanderie. Quelques joueurs, dont Alvaro Gonzalez, ont notamment reçu des coups. La situation s’était montrée particulièrement tendue, le point culminant étant le départ d’André Villas-Boas survenu quelques jours plus tard. Si tout est rentré dans l’ordre, certains éléments de Jorge Sampaoli ont encore les événements en tête.

« On a discuté avec les supporters, ça s'est apaisé, on va de l'avant »