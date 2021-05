Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier lâche les coulisses du départ d’André Villas-Boas !

Publié le 15 mai 2021 à 19h10 par La rédaction

Moins en vue dans le système du nouvel entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli, Valentin Rongier s'est prononcé sur le départ d'André Villas-Boas en février dernier.

Souvent blessé et peu en réussite dans le système de jeu de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier semble avoir du mal à vivre le changement d'entraîneur à l'OM. Débarqué à Marseille en 2019 en provenance de Nantes, c'est André Villas-Boas qui avait lancé son aventure olympienne. Depuis, l'entraîneur portugais a quitté son poste. Un changement brutal sur lequel est revenu le milieu de l'OM.

« Quand il nous parle, on s’en doutait un peu »