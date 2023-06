OM : L'énorme appel du pied en direct pour Zidane

Thibault Morlain

Zinedine Zidane est toujours à la recherche d'un nouveau club pour reprendre ses fonctions d'entraîneur. Et avec les rumeurs d'une vente à l'Arabie Saoudite, une arrivée de Zizou à l'OM fait de plus en plus parler. Les appels du pied se multiplient en ce sens et voilà que Jérôme Rothen a interpellé à son tour Zidane à ce sujet.

Ne pouvant pas reprendre l'équipe de France tout de suite, Zinedine Zidane a dû revoir ses plans. Deux ans après son départ du Real Madrid, l'entraîneur français cherche donc pour retrouver un nouveau club. Reste à trouver un point de chute. Les rumeurs ont alors été nombreuses pour Zidane, tandis que du côté de Marseille, on rêve de le voir sur le banc de l'OM.

Zidane à l’OM, c'est validé à Marseille https://t.co/YRrCqiP8Tv pic.twitter.com/7feRAkbwOx — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

« J’ai hâte de te voir à nouveau entraîner »

Avec les rumeurs d'un rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, le rêve Zinedine Zidane n'a fait que prendre de l'ampleur. Et cela ne déplairait d'ailleurs pas à Jérôme Rothen. En direct lors de son émission sur RMC , l'ancien du PSG a interpellé Zidane, lâchant : « J’ai hâte de te voir à nouveau entraîner, en France, pourquoi pas à l’OM ? ».

« Ce serait vraiment bien »