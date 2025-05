OM : Le transfert de Rabiot est annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot devra faire un choix décisif cet été : prolonger ou se diriger vers un transfert pour rapporter un peu de liquidités au club phocéen. Walid Acherchour semble avoir de gros doutes quant à sa présence à l'OM la saison prochaine et semble annoncer un transfert de Rabiot cet été...

Et si l'OM perdait Adrien Rabiot cet été, alors que le milieu de terrain de 30 va forcément chercher à négocier un plus gros salaire étant donné qu'il est en position de force avec un contrat qui court jusqu'en 2026 ? Walid Acherchour a évoqué cet épineux sujet du mercato mardi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, et le chroniqueur se montre pessimiste quant à l'avenir de Rabiot à l'OM.

Rabiot bientôt transféré ? « L’année dernière, il y avait une opportunité de faire Rabiot. Mais aujourd’hui, la donne a changé. Il est à un an de la fin de son contrat. Apparemment, le deal était s’il y a une offre, l’OM ne demanderait pas des milliards », indique Acherchour, qui semble donc miser sur un transfert d'Adrien Rabiot cet été, et non sur une prolongation de son contrat avec l'OM.