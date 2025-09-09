OM : Le renfort surprise bouclé en secret !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en décembre dernier comme « player care » afin d’assurer le bien-être et l’accompagnement des joueurs, Bob Tahri a pris du galon à l’OM. Depuis début juillet, l’ancien champion du monde du 3000m steeple est devenu coordinateur sportif à la demande de Medhi Benatia, déjà à l’origine de son recrutement.

Responsable de la réathlétisation, puis en charge de la performance de l’équipe professionnelle, à l’AS Monaco (2018-2020), avant d’intégrer la cellule de recrutement de Metz (2022-2024) Bob Tahri a fait son arrivée à l’OM en décembre dernier. Un recrutement qui n’a pas fait l’objet d’une communication officielle de la part du club. Ancien champion de 300m steeple, il a intégré le pôle « player care », afin d’assurer le bien-être et l’accompagnement des joueurs.

Bob Tahri coordinateur sportif de l’OM, « à la demande de Medhi » Mais il a un nouveau rôle depuis juillet dernier. Comme indiqué par L’Équipe, Bob Tahri est désormais coordinateur sportif de l’OM et c’est d’ailleurs lui que l’on peut voir accueillir les nouvelles recrues à leur arrivée à l’aéroport. S’il est devenu coordinateur sportif, c’est « à la demande de Medhi », précise-t-on à l’OM, où l’on insiste sur le fait que Medhi Benatia et Bob Tahri « ne se connaissaient pas » avant l’arrivée de ce dernier en décembre.