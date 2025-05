OM : Le premier transfert de l'été révélé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Luis Henrique venait à être vendu par l'OM ? Le club marseillais verrait l'Inter se montrer de plus en plus déterminée à mettre la main sur le polyvalent joueur de Roberto De Zerbi capable de jouer sur le front offensif, mais aussi à un poste de piston droit. Afin d'éventuellement tourner la page Henrique, les dirigeants phocéens auraient déjà sélectionnés l'heureux élu.

Luis Henrique a prolongé son contrat jusqu'en juin 2028 avec l'OM en août dernier. Cependant, il se pourrait que le polyvalent attaquant brésilien prenne le chemin de l'Italie. Et pour cause, la direction de l'Inter serait prête à mettre entre 25 à 30M€ sur la table afin de convaincre le comité directeur de l'Olympique de Marseille de laisser filer le piston / attaquant latéral du club marseillais.

L'OM suit Rodrigo Huescas

Et pour le remplacer ? Il semblerait que l'Olympique de Marseille ait déjà de la suite dans les idées. Si l'on se fie aux informations exclusives de Top Mercato, le choix du comité directeur de l'OM se porterait sur Rodrigo Huescas. Le joueur du FC Copenhague a la faculté d'occuper tout le couloir droit d'un onze de départ. Un profil qui ferait fureur du côté de l'OM.

Le Borussia Dortmund et West Ham sur les rangs pour Huescas

Une supervision de Rodrigo Huescas est à souligner d'après Top Mercato. Le jeune international mexicain ferait cependant des envieux ailleurs qu'à l'OM. Le Borussia Dortmund garderait un œil attentif sur l'évolution de sa situation. Et ce, au même titre que West Ham. Une grosse bataille est donc à signaler dans les semaines à venir pour l'OM dans la course à la signature de Rodrigo Huescas. La Minute OM dévoilait qu'en fonction d'une qualification ou non de l'équipe de Roberto De Zerbi en Ligue des champions, le mercato estival s'annoncerait chaud avec des noms tels qu'Aymeric Laporte qui circule dans la presse. Le décor est planté.