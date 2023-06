OM : Le nouvel entraineur débarque, un transfert à 7M€ est débloqué

Hugo Chirossel

Alors que l’arrivée de Marcelino a été officialisée ce vendredi, l’OM serait proche d’offrir un premier joueur à son nouvel entraîneur. En effet, Geoffrey Kondogbia serait en négociation avancée pour rejoindre le club marseillais en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain âgé de 30 ans ferait de Marseille sa priorité, un transfert estimé aux alentours de 7M€.

Après plusieurs semaines de recherche, l’OM tient enfin son nouvel entraîneur. L’Olympique de Marseille a officialisé la nomination de Marcelino ce vendredi, qui succède donc à Igor Tudor. À peine arrivé, le technicien espagnol de 57 ans pourrait retrouver un de ses anciens joueurs dans la cité phocéenne. En effet, l’OM est annoncé sur la piste de Geoffrey Kondogbia, à qui il ne reste qu’une année de contrat avec l’Atlético de Madrid.

Kondogbia se rapproche de l’OM

Un dossier qui pourrait être bouclé très rapidement. D’après AS , l’arrivée de Marcelino est un atout de taille pour le transfert de Geoffrey Kondogbia à l’OM. En effet, le nouvel entraîneur marseillais l’a eu sous ordres lorsqu’il était encore à Valence. Alors que Besiktas serait également intéressé, AS indique que le milieu de terrain âgé de 30 ans aurait refusé sa proposition. Il serait emballé à l’idée de faire son retour en France, qu’il a quitté en 2015 pour rejoindre l’Inter Milan en provenance de l’AS Monaco.

Kondogbia ne veut que l’OM