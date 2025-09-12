OM : La recrue qui rend dingue De Zerbi, c’est une surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatrième recrue estivale de l’OM, Igor Paixao est arrivé avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire du club : 35M€ en comprenant les divers bonus convenus avec Feyenoord. Roberto De Zerbi est persuadé que ce recrutement opéré par le tandem Medhi Benatia - Pablo Longoria sera une réussite. Surtout en raison de l’utilisation qu’il envisage du Brésilien depuis sa signature à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a été particulièrement actif sur le marché des transferts pendant le mercato estival. Douze recrues ont déposées leurs valises dans la cité phocéenne. En plus de Benjamin Pavard ou encore Pierre-Emerick Aubameyang dotés tous deux d’une grande expérience y compris en Ligue des champions, la direction de l’OM a cassé sa tirelire en s’offrant les services d’Igor Paixao pour 35M€ bonus compris. Ce qui fait de l’ailier brésilien de 25 ans le transfert le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille devant les 32M€ investis pour le flop Vitinha à l’hiver 2023.

«Je suis aussi impatient de voir Paixao» De passage en conférence de presse ce jeudi en marge de la réception du FC Lorient pour la 4ème journée de Ligue 1 au Vélodrome vendredi, Roberto De Zerbi a tenu un discours particulièrement élogieux à l’égard d’Igor Paixao. « Je suis aussi impatient de voir Paixao. Ces derniers temps, depuis lundi il s'est toujours entraîné avec nous, il se sent bien. C'est quelqu'un de positif, c'est le stéréotype du Brésilien avec le sourire ».