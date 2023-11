OM : «Ils ont perdu l'âme du club», il balance sur cette star

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a laissé filer Alexis Sanchez, qui était en fin de contrat le 30 juin. Alors que la star chilienne est revenue à l'Inter, Jérôme Rothen - ancien milieu gauche du PSG - a estimé que le club phocéen avait fait une grosse erreur en se séparant d'elle.

A la peine à l'Inter en 2022-2023, Alexis Sanchez a trouvé un accord avec la direction nerazzurra pour résilier son contrat. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, l'attaquant de 34 ans s'est engagé pour une durée d'une saison à l'OM.

OM : Rothen aurait gardé Sanchez

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Alexis Sanchez n'a pas été prolongé par l'OM. Par conséquent, la star chilienne a fait son retour à l'Inter l'été dernier. Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen a critiqué la décision de l'OM de laisser filer Alexis Sanchez.

«Il n'y a même plus de leader»