Un transfert étonnant au PSG en janvier ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de conserver Layvin Kurzawa et de prêter Juan Bernat à Benfica. Sachant que Nuno Mendes ne reviendra pas sur les terrains avant plusieurs mois, le club de la capitale compterait recruter un nouveau latéral gauche, et ce, malgré la présence de Lucas Hernandez et de Nordi Mukiele dans son effectif.

Privé de Nuno Mendes, blessé pour une très longue durée, le PSG s'est offert les services de Lucas Hernandez lors du dernier mercato estival. En effet, l'international français est capable d'évoluer à la fois en tant que latéral gauche et que défenseur central. En attendant le retour de Nuno Mendes, Lucas Hernandez occupe donc le couloir de Luis Enrique.

Mendes est blessé et Kurzawa ne convainc pas

Pour suppléer Lucas Hernandez, le PSG a décidé de conserver Layvin Kurzawa, arrière gauche de formation. Par conséquent, Juan Bernat a été prêté à Benfica pour la saison 2023-2024. Mais alors que Layvin Kurzawa n'est pas du tout utilisé par Luis Enrique, le PSG compterait recruter un nouveau latéral gauche en janvier.

Un nouvel arrière gauche au PSG en janvier ?