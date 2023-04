OM : Il met une star au placard et fait un aveu de taille

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A 36 ans, Dimitri Payet vit l’une des saisons les plus délicates de sa carrière. Même s’il est toujours capitaine de l’OM, le Réunionnais a été déclassé et ne joue quasiment plus. Igor Tudor, qui était présent en conférence de presse avant le match contre Auxerre, s’est confié sur la situation de Payet.

Capitaine de l’OM et homme à tout faire lorsque Jorge Sampaoli était l’entraîneur, Dimitri Payet a vu sa situation changer radicalement. Le Réunionnais est remplaçant et ne joue presque pas depuis qu’Igor Tudor a remplacé l’entraîneur argentin. Une situation pas évidente pour Payet qui a fêté ses 36 ans en mars dernier.

Payet, capitaine abandonné

Cet été, Dimitri Payet arrivera à un an du terme de son contrat. Même si l’OM est prêt à lui offrir une reconversion d’emblée, le milieu offensif français ne semble pas avoir dit son dernier mot. Néanmoins, avec si peu de temps de jeu, Payet pourrait vite se lasser de cette situation.

«Payet est un très grand joueur»