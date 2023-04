Blacklistée, une star de l'OM prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l'OM depuis plusieurs années, Dimitri Payet est l'un des visages de cette formation marseillaise, malgré son faible temps de jeu cette saison. Son entraîneur, Igor Tudor, avait évoqué une décision tactique pour justifier la mise à l'écart de l'international français. Malgré sa situation, le vétéran souhaiterait poursuivre sa carrière à l'OM.

Pour certains joueurs, le départ de Jorge Sampaoli a eu de lourdes répercussions. Certains comme Gerson n'ont jamais réussi à adopter la méthode Igor Tudor et ont décidé de changer d'air lors du dernier mercato hivernal. D'autres sont restés à l'OM pour se battre et essayer de regagner leur place. C'est le cas de Dimitri Payet, pourtant capitaine du club la saison dernière. Dépossédé du brassard, l'international français conserve une attitude exemplaire, mais demeure un second choix pour Igor Tudor.

Tudor snobé par Payet

Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'entraîneur de l'OM s'était presque désolé de la situation de Payet. En mars dernier, il avait justifié sa mise à l'écart. « Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois » avait déclaré Igor Tudor.

Payet a tranché pour son avenir