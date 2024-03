OM : Il l’annonce, son départ l’a rendu «malade»

Hugo Chirossel

Formé à l’OM, Jonathan Pitou n’a pas été conservé et a fini par quitter le club lors de l’été 2022. Il n’a pas eu la chance de s’imposer à Marseille, un véritable déchirement pour l’attaquant âgé de 19 ans, qui depuis a rebondi en troisième division italienne, à Pro Patria.

S’imposer à l’OM n’est jamais chose aisée et Jonathan Pitou en a fait l’expérience. Peu de joueurs formés à Marseille ont réussi à se faire une place en équipe première et l’attaquant âgé de 19 ans n’a pas fait exception. Dans un entretien accordé à LacasadiC.com , il est revenu sur son passage au sein du club marseillais.

Pitou s’exprime sur son départ de l’OM

« Je me souviens que Marseille me cherchait déjà quand j'étais très jeune. Mais mes parents m'ont dit d'attendre. Je suis donc parti avec eux à l'âge de 11 ans. J'étais très heureux ce jour-là », a confié Jonathan Pitou. Il n’a finalement pas été conservé par l’OM, qu’il a quitté lors de l’été 2022, ce qui a été très dur à encaisser.

« J'ai été malade pendant dix jours »