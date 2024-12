OM : Il lâche un coup de pression pour les prochains transferts

Arnaud De Kanel

Revenu à l'OM cet été, mais sans chausser les cramons cette fois-ci, Fabrizio Ravanelli œuvre dans un rôle de conseiller institutionnel. Il est très présent dans les dossiers du mercato et se montre plutôt ferme avec les prochaines recrues.

Figure incontournable de l'OM entre l’été 1997 et janvier 2000, Fabrizio Ravanelli a marqué son passage par son rôle d’attaquant phare au sein du club phocéen. Plus de deux décennies après avoir quitté la Canebière, l’Italien fait un retour remarqué, mais cette fois dans les coulisses. Sous l’impulsion du président Pablo Longoria, Ravanelli a rejoint l’OM l’été dernier pour occuper une fonction surprenante mais stratégique : conseiller institutionnel et sportif.

«Les joueurs doivent être prêts à mourir pour ce maillot»

Fabrizio Ravanelli s'occupe particulièrement de l'arrivée des recrues. Il était présent à Marignane à chaque arrivée cet été. D'ailleurs, il met la pression à toutes les recrues en rappelant ce que représente l'OM à Marseille.

«Le football à Marseille est bien plus qu’un sport»

« En signant à l’OM, les joueurs doivent être prêts à mourir pour ce maillot. Le football à Marseille est bien plus qu’un sport : le cœur de la ville bat au rythme du Vélodrome, nos joueurs doivent en être conscients et doivent tout donner pour le club », a confié Fabrizio Ravanelli pour Le Parisien. Les futures recrues sont prévenues.