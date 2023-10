OM : Il déballe tout sur ce retour attendu

Hugo Chirossel

Si le départ de Javier Ribalta a été annoncé ce mercredi soir, Pablo Longoria n’a pas attendu l’officialisation pour se lancer en quête de son prochain directeur sportif. En ce sens, le nom de Mehdi Benatia est revenu avec insistance ces dernières heures. Le consultant de RMC, Walid Acherchour, a contacté l’entourage de l’ancien international marocain et a donné plus de précision sur ce dossier.

Formé à l’OM sans réussir à s’y imposer, Mehdi Benatia pourrait revenir dans le costume de directeur sportif. Comme indiqué par RMC Sport , il est la priorité de Pablo Longoria pour succéder à Javier Ribalta et devenir le nouveau directeur sportif du club marseillais.

«Il y a une véritable offre de Longoria»

Dans l’ After Foot sur RMC , Walid Acherchour, qui a contacté son entourage, a donné un peu plus d’informations sur la candidature de Mehdi Benatia : « Il y a une véritable offre de Longoria, qui date des derniers jours. Benatia est emballé par le défi et le projet, mais il se laisse un temps de réflexion avec sa famille. Parce que prendre un poste pareil ça demande un changement de vie. La famille a une importance dans ce choix. Il vit au Qatar (...) S'il décide de dire oui à Pablo Longoria pour cette mission, bien évidemment qu’il arrêterait toutes fonctions avec sa boîte d’agent . »

«C’est un défi qui peut être risqué, mais qui est alléchant pour lui»