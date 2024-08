OM : Haise à l’origine de son transfert ? Clauss lâche ses vérités

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après deux ans à l’OM, Jonathan Clauss entame un nouveau chapitre de sa carrière. Plus vraiment désiré au sein du club phocéen, l’international français s’est envolé pour l’OGC Nice. Chez les Aiglons, Clauss retrouve pas la même occasion un entraîneur qu’il connait bien très : Franck Haise. Cela a-t-il eu son importance ? Pas autant qu’on voudrait le croire…

Si Jonathan Clauss en est là où il est aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à Franck Haise. En effet, le latéral droit a explosé aux yeux de tous sous les ordres du technicien français sous le maillot du RC Lens. Et voilà que les deux hommes se retrouvent désormais à l’OGC Nice. Tandis que Franck Haise a pris place sur le banc des Aiglons, Clauss a lui été recruté par le club niçois moyennant 5M€ en provenance de l’OM.

« C’est un plus, mais ce n’est pas la raison principale »

A l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OGC Nice, Jonathan Clauss n’a pas échappé aux questions sur l’importance de Franck Haise dans son transfert. L’international français a alors assuré en conférence de presse : « J’aurais pu rejoindre Nice sans Franck Haise ? Oui. Nice est un club qui grandit et ça se voit avec les infrastructures, les saisons qui s’enchainent qui sont au niveau classement très intéressantes. C’est un club qui joue l’Europe, qui grandit avec un staff qui je connais, c’est un plus, mais ce n’est pas la raison principale. Nice a coché tous les critères que j’avais pour la suite de ma carrière ».

« Il est à l’écoute, il ouvre sa porte à n’importe qui tout le temps »

A propos de Franck Haise, Jonathan Clauss a précisé : « Mes relations avec Franck Haise durant les deux dernières saisons ? On s’entendait toujours très bien. On était un peu moins qu’à Lens parce que chacun avait sa vie et ses objectifs. Pour des sélections en équipe de France ou des bons résultats de Lens, il y avait de temps en temps des petits messages de félicitation ou de soutien. On s’est croisé l’hiver dernier à Megève en vacances. On a passé une soirée ensemble. Je trouve ça juste beau qu’un coach que j’ai pu avoir m’invite une soirée chez lui. Voilà la relation que j’ai encore avec le coach. (…) Il est proche de tous, peu importe si vous êtes titulaire, remplaçant. Il est à l’écoute, il ouvre sa porte à n’importe qui tout le temps. S'il a des choses à vous, il les dira en vous faisant progresser et avancer ».