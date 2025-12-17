OM : Greenwood avec deux «bombes atomiques», le fantasme avoué !

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood cartonne sous le maillot de l’OM. L’Anglais impressionne, mais est-il si bien accompagné que cela dans l’attaque du club phocéen ? Alors qu’Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang sont régulièrement utilisés par Roberto De Zerbi, une autre attaque XXL fait rêver certains pour l’OM.
Lors du dernier mercato estival, l’OM a décidé de se renforcer offensivement. Si Mason Greenwood et Amine Gouiri étaient là, Roberto De Zerbi a vu de nouvelles armes débarquer. Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi rejoint Marseille. Leader offensif de l’OM, Greenwood est ainsi bien entouré, mais il pourrait l’être encore mieux…
« Avec ces trois-là, tu as trois bombes atomiques »
Jean-Charles De Bono a notamment un rêve pour l’attaque de l’OM avec Mason Greenwood. C’est ainsi qu’il verrait bien Malick Fofana et Alexander Sorloth accompagner l’Anglais. « Avec ces trois-là, tu as trois bombes atomiques. Les trois, ils vont te mettre 15 buts chacun minimum. (…) Les clubs seraient très inquiets tellement ce serait fort », a-t-il lâché pour Football Club de Marseille.
« Greenwood a des qualités dignes du Ballon d’or »
Pour le moment, l’OM peut tout de même compter sur un Mason Greenwood de gala. Roberto De Zerbi est d’ailleurs dithyrambique à l’égard de l’Anglais. « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or », a fait savoir l’entraîneur de l’OM.