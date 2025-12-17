OM : Greenwood avec deux «bombes atomiques», le fantasme avoué !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood cartonne sous le maillot de l’OM. L’Anglais impressionne, mais est-il si bien accompagné que cela dans l’attaque du club phocéen ? Alors qu’Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang sont régulièrement utilisés par Roberto De Zerbi, une autre attaque XXL fait rêver certains pour l’OM.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a décidé de se renforcer offensivement. Si Mason Greenwood et Amine Gouiri étaient là, Roberto De Zerbi a vu de nouvelles armes débarquer. Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi rejoint Marseille. Leader offensif de l’OM, Greenwood est ainsi bien entouré, mais il pourrait l’être encore mieux…

« Avec ces trois-là, tu as trois bombes atomiques » Jean-Charles De Bono a notamment un rêve pour l’attaque de l’OM avec Mason Greenwood. C’est ainsi qu’il verrait bien Malick Fofana et Alexander Sorloth accompagner l’Anglais. « Avec ces trois-là, tu as trois bombes atomiques. Les trois, ils vont te mettre 15 buts chacun minimum. (…) Les clubs seraient très inquiets tellement ce serait fort », a-t-il lâché pour Football Club de Marseille.