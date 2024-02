OM : Gasset accepte une condition inattendue pour signer

Amadou Diawara

Alors que Gennaro Gattuso (46 ans) va quitter l'OM, Jean-Louis Gasset devrait prendre sa place sur le banc. Toutefois, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire pourrait ne pas faire long feu à Marseille. En effet, Jean-Louis Gasset (70 ans) aurait accepté l'idée de quitter l'OM à la fin de cette saison.

Ce dimanche, l'OM a vécu une nouvelle soirée compliquée. En effet, la bande à Pierre-Emerick Aubameyang s'est inclinée face à Brest (1-0). Et alors que l'OM est actuellement neuvième de Ligue 1 avec 30 points en 22 journées, Gennaro Gattuso serait sur le point de partir. Pour pallier le départ de l'Italien, l'OM aurait décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset, l'ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

«Il y a un accord entre l’OM et Jean-Louis Gasset»

Présent sur le plateau de Virage Marseille , Florent Germain a annoncé qu'un accord avait déjà été trouvé entre l'OM et Jean-Louis Gasset. « On a eu une confirmation au sein du club. Il est même attendu assez rapidement, si ce n’est pas ce soir (lundi), demain (mardi) au plus tard et il y a la volonté qu’il soit sur le banc dès jeudi. L’OM est très confiant pour qu’il soit sur le banc dès jeudi, aux affaires et sur le terrain le plus rapidement possible. Il y a un accord pour terminer la saison entre l’OM et Jean-Louis Gasset. Marseille a trouvé son coach » , a précisé le journaliste de RMC Sport.

«Il ne va pas s'accrocher au poste»