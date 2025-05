OM - Départ de De Zerbi : Le contrat qui peut tout changer !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi est déjà annoncé sur e départ, avec les médias italiens qui parlent notamment d’un retour en Serie A. Et après l’AC Milan, la Juventus ou encore l’AS Roma, l’actuel coach de l’Olympique de Marseille a été cité parmi les potentiels successeur de Gian Piero Gasperini à l’Atalanta.

Sous contrat jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi est sur le point de terminer sa première saison sur le banc de l’OM. Et c’est une réussite, puisqu’il a réussi à atteindre l’objectif fixé lors de sa signature, avec un retour en Ligue des Champions. Mais il pourrait bien ne plus être sur le banc lorsque la célèbre musique de la compétition européenne retentira au stade Vélodrome...

L’Italie fait peur à l’OM

Voilà des mois qu’un possible départ est évoqué, surtout du côté des médias italiens. Roberto De Zerbi a notamment été lié à la Juventus pour prendre la place de Thiago Motta, puis à l’AC Milan, club auquel il semble être très attaché et où il a fait ses classes lorsqu’il était joueur. Il y a également eu l’AS Roma avec Claudio Ranieri qui quittera son poste à la fin de la saison, mais la dernière piste concernait plutôt l’Atalanta.

De Zerbi à l’Atalanta, mais...

En place depuis juillet 2016, Gian Piero Gasperini pourrait en effet partir, avec son contrat qui se termine le 30 juin prochain, avec une option pour prolonger d’une saison supplémentaire. « Il y a un début et une fin à toutes choses, il n’y aura ni prolongation, ni continuité. À la fin de la saison, nous verrons si ce sera le cas de partir » avait confié le principal intéressé, que l’on annonce notamment du côté de la Juventus. Toutefois, ce mercredi Nicolo Schira nous apprend que l’Atalanta préparerait une offre de contrat pour le prolonger jusqu’en juin 2027, avec une option pour 2028.