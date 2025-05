OM : De Zerbi passe un coup de fil et boucle un transfert !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, l’OM s’était montré hyper actif sur le mercato pour offrir un effectif qui répond aux exigences de Roberto De Zerbi. Ce dernier s’est d’ailleurs particulièrement impliqué dans le recrutement comme le souligne Geronimo Rulli qui s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de l’OM cette saison.

«Il m’a appelé deux fois pendant l’été»

« Si je serai ici l’année prochaine ? Ah oui, oui, bien sûr, je serai là l’année prochaine. Je veux profiter de la Ligue des Champions, ici, au Vélodrome, on a les meilleurs supporters de France. Ce qu’il faudra changer ? On aura besoin d’une équipe plus compétitive, on a concédé beaucoup de buts et on pouvait faire mieux cette saison. C’est pour ça que je me suis énervé beaucoup de fois contre des coéquipiers (rires), on va se préparer pendant la pré-saison pour être encore meilleurs », ajoute le gardien de l’OM.