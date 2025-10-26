OM : De Zerbi l'attendait, nouveau transfert surprise ?

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi s’est beaucoup impliqué dans le recrutement de l’Olympique de Marseille, avec une relation forte qui s’est construite avec le directeur sportif Medhi Benatia. Mais tout n’a pas été parfait, puisque certains joueurs réclamés par l’Italien ne sont jamais arrivés... même si des nouvelles occasions pourraient se présenter.

Le poste de buteur a toujours fait débat à Marseille. Si on écarte Pierre-Emerick Aubameyang, aucun ne s’est vraiment affirmé à la pointe de l’attaque. Amine Gouiri semblait avoir le profil parfait pour l’OM, mais il a finalement été freiné par une blessure à l’épaule.

« Le coach m'a envoyé un message en janvier, il voulait me recruter à Marseille » Roberto De Zerbi semblait avoir une piste en tête lors du dernier mercato hivernal, pour régler ce chantier. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Evan Ferguson avait en effet révélé que son ancien coach à Brighton l’avait appelé, pour le convaincre de le rejoindre à l’OM. « Le coach m'a envoyé un message en janvier, il voulait me recruter à Marseille » avait déclaré l’attaquant irlandais, qui a finalement décidé de rejoindre l’AS Roma.