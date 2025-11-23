OM : De Zerbi l’annonce, un «joueur important» a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif l’été dernier, l’OM a chamboulé son effectif en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Et certains d’entre eux sont déjà devenus très importants comme le souligne Roberto De Zerbi, particulièrement satisfait du rendement actuel de Timothy Weah.

L'été dernier, l'OM a une nouvelle fois chamboulé son effectif pour se renforcer. Dans cette optique, 12 nouveaux joueurs sont arrivés, dont Timothy Weah, prêté par la Juventus. Et après la victoire contre l'OGC Nice (5-1), Roberto De Zerbi semble très satisfait du rendement du joueur formé au PSG.

De Zerbi s'enflamme pour Weah « C’est un joueur très important. Il nous a beaucoup manqué après sa blessure surtout contre l’Atalanta. Il a des caractéristiques uniques. En première période, il a été un peu timide, surpris peut-être par les centres, mais il doit comprendre la grande estime que nous avons pour lui. Il peut encore donner plus en confiance et en constance. C’est un joueur essentiel pour nous », confie-t-il en conférence de presse avant de revenir sur la performance de son équipe.