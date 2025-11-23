OM : De Zerbi l’annonce, un «joueur important» a signé !

Très actif l’été dernier, l’OM a chamboulé son effectif en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Et certains d’entre eux sont déjà devenus très importants comme le souligne Roberto De Zerbi, particulièrement satisfait du rendement actuel de Timothy Weah.
L'été dernier, l'OM a une nouvelle fois chamboulé son effectif pour se renforcer. Dans cette optique, 12 nouveaux joueurs sont arrivés, dont Timothy Weah, prêté par la Juventus. Et après la victoire contre l'OGC Nice (5-1), Roberto De Zerbi semble très satisfait du rendement du joueur formé au PSG.
« C’est un joueur très important. Il nous a beaucoup manqué après sa blessure surtout contre l’Atalanta. Il a des caractéristiques uniques. En première période, il a été un peu timide, surpris peut-être par les centres, mais il doit comprendre la grande estime que nous avons pour lui. Il peut encore donner plus en confiance et en constance. C’est un joueur essentiel pour nous », confie-t-il en conférence de presse avant de revenir sur la performance de son équipe.
« J’espérais ce résultat. Je m’attendais à un match difficile, un vrai derby contre une équipe de Nice forte. Les deux équipes voulaient bien faire. Même si nous gagnons 5-1, je ne suis pas totalement satisfait de la qualité du jeu. Je ne dis pas cela par prétention : je pense vraiment que nous pouvons mieux jouer, notamment dans la gestion du ballon dans la moitié adverse. Il y a encore des choses à améliorer malgré ce très bon résultat », ajoute Roberto De Zerbi.