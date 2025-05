OM : De Zerbi dit oui pour ce transfert !

La rédaction

Alors que le championnat touche à sa fin, l’OM s’active déjà en coulisses pour renforcer son effectif. Roberto De Zerbi aurait d’ailleurs validé une piste offensive venue d’Angleterre. Manor Solomon, ailier israélien prêté par Tottenham à Leeds, est dans le viseur des dirigeants marseillais. Les négociations seraient déjà en cours.

La fin du championnat approche, et l’OM commencerait déjà à travailler sur son mercato. Mehdi Benatia et Pablo Longoria regarderaient du côté de l’Angleterre pour se renforcer et, d’après les informations de Sky Sports, leur dévolu se serait jeté sur l’attaquant de Tottenham, prêté à Leeds, Manor Solomon. Avec 10 buts et 12 passes décisives, il a été l’un des principaux artisans de la montée de son club cette saison.

RDZ valide !

Un transfert qui aurait été validé par Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM verrait d’un bon œil l’arrivée de Manor Solomon, dont l’entourage a déjà entamé les discussions avec le club marseillais. L’OM souhaiterait connaître les conditions financières du joueur avant de passer à la vitesse supérieure.

Les négociations sont en cours

Le recrutement de l’ailier israélien serait un choix logique pour l’OM. En effet, Roberto De Zerbi aurait déjà recommandé Solomon à ses dirigeants. Sky Sports explique que cette proposition pourrait aussi représenter une des conditions posées par le coach italien pour poursuivre son aventure à Marseille. Affaire à suivre…